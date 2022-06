Commercio estero:Di Maio, patto Export, favorite aziende Sud

(ANSA) - AVERSA, 17 GIU - "Attraverso l'innovativo strumento del Patto per l'Export, la cui dotazione finanziaria è oggi pari a ben 7,2 miliardi di euro di risorse dirette, ci siamo proposti di alleviare l'impatto dell'emergenza pandemica sul tessuto produttivo e di rispondere alle profonde trasformazioni che interessano il sistema economico, a partire dalle transizioni ecologica e digitale. Nell'ambito del Patto, abbiamo favorito l'accesso delle aziende meridionali, in particolare al pilastro dedicato alla finanza agevolata. E soprattutto abbiamo reso strutturali i fondi per il Patto: dopo il primo anno, fino al 2026, ci saranno 2,5 miliardi annui". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio parlando al convegno organizzato ad Aversa (Caserta) dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, dal titolo "Imprese e professionisti sui mercati internazionali. Le opportunità per il Mezzogiorno".

"Attraverso il Fondo 394/81, nella sua dotazione ordinaria - ha spiegato Di Maio - abbiamo finanziato, nel solo 2021, 12.000 operazioni per un valore complessivo di circa 3,5 miliardi di euro. Di queste, 1.450 sono state erogate a favore di aziende con sede nel Sud Italia, per un valore di circa 310 milioni di euro". L'attenzione della Farnesina al Mezzogiorno e alle imprese del Sud Italia trova ulteriore conferma, ha poi sottolineato Di Maio, "nel Protocollo d'Intesa che ho sottoscritto a maggio dello scorso anno con la Ministra Carfagna, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità e l'impegno profuso nella creazione di un partenariato strutturale tra i nostri due Dicasteri". (ANSA).