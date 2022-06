Commercio estero: Coldiretti, tavola italiana da record +19%

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Con un balzo del 19% è record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2022. anche se a preoccupare sono gli effetti del conflitto in Ucraina con i rincari energetici che stanno colpendo i consumi a livello globale. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati Istat sul commercio estero relativi al primo quadrimestre del 2022. La Germania è il principale mercato di sbocco in aumento del 12'%, davanti alla Francia in salita del 18%, mentre gli Stati Uniti si classificano al terzo posto con una crescita del 19%. Un vero boom, precisa la Coldiretti, si è verificato nel Regno Unito con +25%, evidenziando come l'export tricolore si sia rivelato più forte della Brexit. Dato negativo, invece, in Cina in calo del 29% e in Russia con -14%; un Paese dove solo ad aprile le vendite sono crollate del 58% alla luce della guerra.

A trainare la crescita del Made in Italy è il vino, seguito dall'ortofrutta fresca. Un trend che, secondo il presidente Ettore Prandini, "va sostenuto agendo sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccando tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo. Ma è importante lavorare anche sull'internazionalizzazione per sostenere le imprese che vogliono conquistare nuovi mercati e rafforzare quelli consolidati valorizzando il ruolo strategico dell'Ice e con il sostegno delle ambasciate". (ANSA).