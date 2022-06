Camere Commercio: focus sulle destinazioni turistiche lucane

(ANSA) - POTENZA, 17 GIU - Sperimentare interventi per la costruzione delle destinazioni turistiche della Basilicata, puntando sui borghi. Questo - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - il tema del Focus Group organizzato dalla Camera di Commercio della Basilicata e la sua azienda speciale Asset, coordinati da Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e Unioncamere, con gli attori istituzionali e del turismo nell'ambito del progetto "Turismo, una nuova destinazione d'uso. Imprese e territori per costruire lo sviluppo locale".

"Che cos'è - è specificato nel comunicato - una destinazione turistica, quali sono gli elementi e gli indicatori che concorrono a fare di un territorio una vera e propria destinazione. Quali i punti di forza e quali i punti di debolezza, aspetti devono essere migliorati e sviluppati e che cosa bisogna fare per arrivare ad un vero e proprio ecosistema, in cui tutta la comunità è parte attiva del processo. Il tutto finalizzato ai borghi della Basilicata, cioè a quei piccoli Comuni delle aree interna della Basilicata, che rappresentano veri e propri 'scrigni' di bellezza e che sono ancora troppo poco conosciuti e valorizzati in chiave turistica. Su questo hanno lavorato, con la guida di esperti Isnart ed il coordinamento dell'azienda speciale Asset, esperti e addetti ai lavori, insieme ai vertici di associazioni di categoria e rappresentanti di organizzazioni di settore, con la presenza anche dell'Agenzia di promozione turistica regionale.

Lo stile è stato quello del laboratorio interattivo, realizzato a distanza: non solo ascolto, ma presenza attiva e e contributi concreti. Significativo l'utilizzo di una piattaforma informatica a supporto della discussione e dell'approfondimento dei temi".

L'obiettivo era proprio quello di mettere in relazione e far dialogare tra loro i diversi attori dello sviluppo turistico, nell'ambito del percorso già avviato "Dobbiamo creare sinergie tra i vari attori interessati per fare della Basilicata una destinazione turistica" ha evidenziato Fausto De Mare, componente della Giunta della Camera di Commercio e presidente della Confcommercio della provincia di Potenza.

Nella nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ente camerale lucano, è inoltre specificato che "il Focus group avrà una seconda fase il 24 giugno, in cui si dialogherà direttamente con le imprese interessate". (ANSA).