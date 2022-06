Bijoux in carta riciclata vince premio FaberWomen di Cna

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - La creazione di bijoux e accessori in carta riciclata ha permsso a Vanessa Romei di vincere la prima edizione di FaberWoman, il concorso di idee imprenditoriali al femminile ideato da Cna Genova in collaborazione con Rotary Club Genova San Giorgio e il patrocinio di Regione, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.

Romei, 39 anni, studi dedicati al turismo e impiegata, ha proposto un progetto di artigianato dal titolo Cartapesto per produrre a mano bijoux e accessori di carta di riciclo. Alla vincitrice, che in questi mesi è già stata seguita da Cna Genova e dai professionisti del Rotary Club Genova San Giorgio per la stesura del business plan, andranno 5.000 euro per avviare la sua attività e un affiancamento nei primi passi imprenditoriali.

"Mi lascio ispirare dalla natura e dalle tradizioni per creare bijoux e accessori unici e durevoli. La mia creazione di punta sono le "Figgette", spille e bijoux motivanti dedicati alle donne e ispirati da grandi donne della storia passata e recente.Uso una tecnica artigianale di pressione della carta tagliata a mano e stratificata che poi dipingo.Inoltre, nel tempo ho affinato una tecnica secolare e tipica della Liguria, quella della carta fatta a mano partendo da scarti, la tecnica degli antichi paperai", dice la vincitrice.

"L'augurio è che, iniziative come queste, possano inserirsi in più ampio processo di rinnovamento della cultura imprenditoriale che permetta a tutti, donne e uomini, di conciliare gli impegni familiari alla vita professionale", ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti durante la premiazione "La giuria ha premiato l'idea imprenditoriale di Vanessa Romei perché è stato il progetto più concreto e sostenibile" ha sottolineato il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero.

"Come Rotary è una grande soddisfazione essere riusciti a trasformare un'idea in un progetto imprenditoriale concreto - ha detto Stefania Morasso, presidente del Rotary Club Genova San Giorgio -. Ci tengo a ringraziare tutti i professionisti soci del club che si sono messi a disposizione delle finaliste per la stesura del business plan". (ANSA).