Bcc: in Lombardia depositi a 35,4 miliardi (+10,9%)

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Il 2021 si chiude con segno positivo per le 28 Banche di credito cooperativo della Lombardia con 35,4 miliardi di depositi, per una crescita annua pari a +10,9% , cui si aggiungono 9,1 miliardi di euro di raccolta indiretta; 24,7 miliardi di euro di impieghi a favore di imprese e famiglie, con un aumento di +2,2% su base d'anno (contro il +1,1% dell'industria bancaria complessiva).

Le Bcc in Lombardia, ricorda una nota, hanno 202 mila soci, 5.500 dipendenti, 746 sportelli e oltre un milione di clienti.

Presenti in 534 comuni, in 132 dei quali operano come unico istituto di credito, le Banche di Credito Cooperativo costituiscono all'circa il 21% dell'ecosistema bancario lombardo.

I dati verranno presentati sabato 18 giugno nel corso dell'assemblea annuale della Federazione Lombarda della Banche di Credito Cooperativo, che si terrà al Museo Diocesano di Milano e vedrà la partecipazione e l'intervento, tra gli altri, dell'Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. L'assemblea sarà anche occasione per la presentazione ufficiale, da parte della professoressa Elena Beccalli, Preside della Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, del nuovo "Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo", istituito in collaborazione con Federcasse e Federazione Lombarda delle BCC con lo scopo di promuovere e svolgere attività scientifiche sul tema del credito cooperativo ponendosi quale polo di riferimento nazionale ed internazionale.

