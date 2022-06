Banche:Abi,riqualificazione immobiliare per spinta economia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Misure, buone pratiche e soluzioni di finanziamento più idonee ed efficaci per stimolare gli investimenti in efficienza energetica. E' quanto prevede la collaborazione fra il "Tavolo tecnico per favorire la riqualificazione degli immobili", promosso dall'Abi e la "Tavola Rotonda Nazionale" del progetto "Greenroad - Growing Energy Efficiency Through National Roundtables Addresses", finanziato dalla Commissione Europea.

Su questo tema, spiega una nota, in un incontro è stato deciso di "impostare iniziative sinergiche" e migliorare la bancabilità dei progetti di efficienza energetica, attraverso specifiche attività di formazione rivolte agli interlocutori coinvolti nel processo di rinnovamento del parco edilizio. Tra i partecipanti all'incontro, oltre ad Abi vi sono i rappresentanti dell'Ocse, della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri competenti, Banca d'Italia, Ania, Arera, le Associazioni dei consumatori e dei principali operatori immobiliari (Confedilizia, Ance, Fiaip, Confindustria-Assoimmobiliare e Cdp Immobiliare), Invitalia, la Federazione Ipotecaria Europea (Emf-Ecbc), Utilitalia e i partner di Greenroad (Enea, ABI Lab, Gse, Ambiente Italia, I-Comm, Sinloc) (ANSA).