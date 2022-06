Banche: Abi, con area pagamenti Ue 43 mld transazioni l'anno

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC - European Payments Council), l'organo di rappresentanza dell'industria bancaria europea in tema di sistemi di pagamento, compie vent'anni. Lo ricorda l'Abi in una nota, evidenziando che gli obiettivi con cui è nato sono stati raggiunti con successo grazie alla definizione di quattro schemi di pagamento SEPA (area unica dei pagamenti in euro) - bonifico, bonifico istantaneo, addebito diretto e addebito diretto tra imprese (B2B) - adottati ormai da migliaia di prestatori di servizi di pagamento in Europa per facilitare ogni anno circa 43 miliardi di transazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione in 36 paesi.

L'Abi - precisa la nota - ha aderito all'EPC sin dalla sua fondazione, fornendo il proprio attivo contributo sia nella fase iniziale di progettazione degli schemi SEPA sia in quella successiva che vede impegnato l'EPC a far evolvere gli schemi in coerenza con il quadro normativo e con le nuove esigenze del mercato. La partecipazione attiva dell'Associazione bancaria italiana al lavoro dell'EPC, testimoniata anche dall'incarico di Vicepresidente attualmente ricoperto dalla responsabile dell'Ufficio Sistemi di Pagamento Abi, Rita Camporeale, rientra nel più ampio impegno dell'Associazione in tutti gli ambiti europei, conclude la nota, ricordando tra questi, il Comitato economico e sociale europeo (CESE), di cui fa parte il Direttore Generale Abi, Giovanni Sabatini, già Presidente del Comitato Esecutivo della Federazione Bancaria Europea per due bienni.

