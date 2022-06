Amianto: Inail, 204 mln per rimuovere 7 mln m3 materiali

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "I 204 milioni di euro investiti dall'Inail per la rimozione dell'amianto con i quattro bandi Isi pubblicati tra il 2014 e il 2017 hanno consentito di eliminare 6,59 milioni di metri quadrati di materiali contenenti questa sostanza altamente cancerogena". È questa una delle conclusioni a cui giunge un nuovo rapporto curato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) e dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell'Istituto allo scopo di misurare l'efficacia degli interventi finanziati in base alle informazioni contenute nella documentazione inviata all'Inail dalle imprese ammesse al contributo.

Secondo l'analisi sarebbero circa 63mila il numero di addetti che hanno beneficiato degli interventi. Lo si legge in una nota dell'Inail. (ANSA).