Unioncamere Calabria,concluso ciclo webinair su ripresa

(ANSA) - CATANZARO, 16 GIU - "Agricoltura 4.0" è stato il tema del webinair promosso e organizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di Commercio calabresi, con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti scrl e in collaborazione con Punto Impresa Digitale (Pid), nell'ambito del ciclo "Le opportunità della transizione digitale per le imprese calabresi".

L'iniziativa che si aggiunge ai precedenti appuntamenti formativi su "Cybersecurity: meglio pensarci prima" e "Transizione: green e digitale", ha permesso, attraverso un'offerta formativa qualificata e gratuita, al sistema camerale di finalizzare un'attività di sensibilizzazione rivolta a tutte le imprese calabresi sui temi della BUL, del 5G e del digitale a favore di una crescita della cultura digitale realizzata nell'ambito del Programma Infrastrutture - Fondo di Perequazione 2019-2020.

Dopo i saliti del presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana a cui sono seguiti quelli di Bruno Calvetta, segretario generale della Camera di commercio di Catanzaro e Vibo Valentia e f.f. di quella di Crotone, sono intervenuti per l'Ordine degli architetti di Catanzaro il presidente Eros Corapi e per la Federazione agronomi e forestali Calabria il presidente, Antonino Sgrò.

Le relazioni tecniche sono state curate da Nadia Palmieri, Universitas Mercatorum che ha approfondito il focus oggetto del webinar "Agricoltura 4.0" mentre Luca Zanetta, di Uniontrasporti scrl,ha presentato "Lo stato dei progetti della Strategia Italiana per la banda ultralarga - verso la Gigabit Society in Calabria".

Hanno fatto seguito le testimonianze aziendali e didattiche che hanno apportato un contributo pertinente e trasversale all'iniziativa, best practices di rilevante valore aggiunto condivise Salvatore Dell'Aquila (Vini Dell'Aquila); Antonio Lancellotta (Gruppo agricolo "Le Green House") e Antonia Meduri (Istituto tecnico per geometri e Istituto tecnico industriale Vibo Valentia). (ANSA).