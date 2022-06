Pmi: Confartigianato Toscana, timori per credito imposta R&s

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - In questi giorni molte imprese che negli ultimi anni hanno utilizzato il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in compensazione, per versare le imposte o i contributi previdenziali, stanno ricevendo delle lettere da parte dell'Agenzia delle Entrate che invitano a regolarizzare la propria posizione, versando al fisco gli importi utilizzati. E' quanto rivela Confartigianato Toscana, secondo cui "il rischio è la revoca di un'agevolazione importante che sostiene la competitività delle imprese".

Alle imprese ora "vengono richieste somme importanti, anche centinaia di migliaia di euro, in un'unica soluzione o in tre rate, senza che siano chiare le motivazioni", rivela Luca Giusti, presidente di Confartigianato Toscana, secondo cui "occorre tutelare le imprese che in buona fede hanno utilizzato il credito, che comunque dovranno contestare le richieste dell'Agenzia delle Entrate e sostenere quindi ulteriori costi, rischiando però di dover restituire gli importi utilizzati con sanzioni molto elevate". (ANSA).