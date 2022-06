Pensioni:Enasarco,196.000 iscritti 'silenti' da oltre 3 anni

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - All'Enasarco, Ente di previdenza ed assistenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, nel 2021 risultano iscritti al Fondo previdenza 217.944 professionisti, di cui 216.246 sono agenti e la restante parte sono volontari, che versano un contributo medio di 4.836 euro, mentre i cosiddetti 'silenti' (coloro, cioè, che "sono inattivi da oltre 3 anni, non pensionati", e con un'anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia, ndr) ammontano a 196.089. Lo si legge nella memoria che i vertici della Cassa pensionistica privata hanno consegnato alla Commissione Bicamerale per il controllo sugli Enti di previdenza, che oggi pomeriggio ha ascoltato il presidente di Enasarco Alfonsino Mei. (ANSA).