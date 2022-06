Lavoro: Inps, nel primo trimestre saldo +350mila contratti (2)

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi e che identifica la variazione annua delle posizioni di lavoro, dopo gli andamenti negativi registrati nei mesi più acuti della prima fase della pandemia, a partire da marzo 2021 ha segnato un continuo recupero, rimarca l'Osservatorio Inps. A marzo 2022 si registra un saldo pari a 763 mila posizioni di lavoro.

Per quanto riguarda il lavoro occasionale, i lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale (Cpo) a marzo 2022 si attestano intorno alle 14 mila unità (in aumento del 25% rispetto allo stesso mese del 2021); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 247 euro. Per quanto riguarda i lavoratori pagati con i titoli del Libretto famiglia (Lf), a marzo 2022 essi risultano circa 13 mila, in diminuzione del 75% rispetto a marzo 2021, periodo in cui il bonus baby sitting era erogato attraverso il libretto famiglia; l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 193 euro. (ANSA).