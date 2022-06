Istat, inflazione acquisita per il 2022 al 5,7%

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'inflazione acquisita per il 2022, ovvero quella che si otterrebbe ipotizzando una variazione nulla nella restante parte dell'anno, è pari a +5,7% per l'indice generale e a +2,4% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi). Lo indica l'Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo a maggio. (ANSA).