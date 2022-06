Inps: pronti a usare chance Piattaforma notifiche digitali

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Inps "è pronto per sfruttare opportunità recentemente aperte dalla Piattaforma notifiche digitali, che consente una relazione con il cittadino più facile e veloce, una decisa semplificazione degli adempimenti e un notevole risparmio di costi", dunque l'Istituto potrà "aderire in tempi celeri, perché da tempo ha investito nella realizzazione di una piattaforma istituzionale unica per lo svolgimento del servizio di comunicazione digitale verso l'utenza ("Piattaforma unica di invio digitale Inps") integrabile con la Piattaforma notifiche digitali". Ad esprimersi così il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi, al Forum Pa, spiegando che all'interno dell'Istituto, "è stata, quindi, necessaria la revisione dei processi e l'unificazione dei diversi strumenti di comunicazione digitale in uso, nonché la creazione di un ambiente unico di raccolta delle comunicazioni. La lezione appresa - ha aggiunto - è che l'adesione alle piattaforme si scontra con difficoltà concrete di revisione dei processi, di predisposizione degli strumenti tecnici e di adeguamento alle procedure. Gli interventi di adeguamento necessitano di investimenti e, quindi, risorse, ma soprattutto implicano competenze tecniche e formazione adeguata del personale". (ANSA).