Imprese: solo il 17% delle Pmi fa commercio elettronico

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Solo il 17% delle piccole e medie imprese italiane fa ricorso al commercio elettronico dopo oltre due anni di pandemia. E' quanto emerge dall'Osservatorio di American Express/BVA Doxa sulla digitalizzazione delle Pmi. Un dato in contrasto con la "massiccia adozione dello smart working al 54%", mentre il 52% ha rivisto i processi interni in funzione della digitalizzazione e il 98% ha almeno un canale di comunicazione digitale come un sito o un'App.

Secondo i dati raccolti, il 60% delle imprese ha dichiarato di investire meno di 10mila euro l'anno per le proprie dotazioni digitali, escludendo le spese per l'hardware, mentre il 30% investe da 10mila a 20mila euro. Il 70% di questi investimenti in tecnologia vengono però dedicati alla gestione digitalizzata dei documenti e ai social media per il 62%, quindi in generale a voci "più necessarie che strategiche", viene spiegato.

Quasi un'azienda su due (44%) ha effettuato investimenti in campagne digitali e per oltre due terzi (36%) è stato fatto negli ultimi 2 anni, mentre un ulteriore 13% è interessato a fare comunicazione digitale.

"Gli ultimi due anni hanno accelerato la digitalizzazione delle aziende, sia piccole che grandi, ma la nostra ricerca dimostra che per le Pmi ci sono ulteriori possibilità di portare avanti questo processo", spiega Carolina Gianardi, direttore generale e vicepresidente di American Express Global Commercial Services Italia. "Il nostro Osservatorio - sottolinea - mostra chiaramente che le Pmi italiane hanno bisogno di supporto per accedere a tecnologie, servizi e competenze digitali core che occorrono per accelerare l'evoluzione che hanno iniziato, che rappresenta una grande opportunità nel percorso verso il recupero della competitività e della crescita". (ANSA).