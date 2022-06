Fisco: Ungheria pone il veto sulla minimum tax in Ue (2)

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 16 GIU - Budapest, secondo quanto spiegano le stesse fonti, ha indicato che l'evoluzione del contesto economico giustifica la necessità di prendere più tempo per l'adozione della tassazione minima. Argomentazioni che, viene sottolineato, non sono risultate convincenti e hanno sorpreso la Commissione europea e le altri capitali, secondo le quali l'adozione della minimum tax è al contrario benefica per l'economia europea poiché ripristina il level playing field per le multinazionali che operano nei diversi Paesi europei, e non ha impatti negativi per l'Ungheria.

L'esecutivo comunitario e la presidenza di turno francese dell'Ue sono ora impegnati a valutare il caso mantenendo aperto il canale diplomatico con Budapest, che resta in attesa anche di una valutazione Ue positiva sul suo Pnrr.

Il mancato raggiungimento di un accordo europeo minaccia di bloccare lo slancio internazionale per la riforma fiscale globale, che i leader del G20 avevano concordato lo scorso autunno con una direttiva volta a contrastare i paradisi fiscali e a garantire che le multinazionali paghino le loro giuste quote di tasse dove operano. A rischio, se non si troverà l'unanimità, c'è anche una nuova fonte di risorse importante per l'intera Ue.

