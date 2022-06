Fisco: Letta, ridurre tasse, in Italia sono troppo alte

(ANSA) - PISA, 16 GIU - "Il grande problema per i giovani lavoratori è la precarietà del mercato del lavoro. Questo deve cambiare. Adesso, per la prima volta, in Europa è stata approvata una direttiva per il salario minimo e una risposta è anche quella di ridurre le tasse sul lavoro: in Italia sono troppo alte, mentre sono più basse per gli investimenti finanziari". Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, intervenendo in streaming al XIV convegno internazionale della Società Europea di Economia Ecologica (Esee), organizzato dal dipartimento di Economia dell'università di Pisa in collaborazione con l'Istituto di Ricerca sul Territorio e l'Ambiente 'Leonardo'. (ANSA).