Fisco: Landini, tassare di più gli extraprofitti

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - "Chiediamo che si facciano dei provvedimenti. Aumentare i salari, le pensioni, soprattutto i redditi più bassi. E per farlo bisogna agire sul fisco. Quindi dal nostro punto di vista c'è da agire maggiormente sugli extraprofitti, non tassarli solo al 25% ma molto di più, così che diventi uno strumento di redistribuzione immediato". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di 'LiberEtà' organizzato dalla Spi Cgil a Bologna, rispondendo a una domanda su come contrastare l'inflazione.

