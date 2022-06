Fisco: Freni, nuova rottamazione, anche sotto 10 mila euro

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Condono è una brutta parola, non parliamo di condono, la pace fiscale è qualcosa di strutturalmente diverso. Pace fiscale ed aggiungo io anche pace tributaria. Semplicemente l'idea è che chi non ha potuto, in questo biennio pandemico difficilissimo, pagare i propri debiti col fisco, sia supportato dallo Stato. Supportato dallo Stato con una rottamazione ulteriore delle cartelle e con una rottamazione un po' più sostanziosa per i debiti sotto i 10 mila euro". Così Federico Freni, sottosegretario all'Economia, a 24 Mattino su Radio 24, secondo quanto riporta una nota dell'emittente.

"Guardate che fatto 100 il totale delle cartelle presenti nel banca dell'Agenzia delle Entrate oltre l'80% sono cartelle sotto i 10 mila euro. L'indebitamento degli italiani con il fisco è un indebitamento pro capite molto basso, sono tutte cartelle piccole, la fetta dei grandi debitori è ridotta e chi ha lucrato ai danni dello Stato non deve avere alcun vantaggio", ha aggiunto. (ANSA).