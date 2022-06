Confindustria: agenda delle pmi, ora la politica ci ascolti (2)

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La Piccola Industria di Confindustria "lo ha fatto per sentire dalla viva voce degli imprenditori problemi, sfide e opportunità che presenta questa fase così complessa e delicata": una "road map" verso l'appuntamento di domani a Bari che è partita il 7 aprile da Cagliari ed ha poi toccato Catania, Bologna, Torino, Milano, Vicenza, Napoli, Pisa, e si è chiusa il 3 maggio a Pescara. Agli incontri sul territorio sono seguiti quattro workshop tematici online.

"L'obiettivo è stato duplice - viene spiegato - Da un lato, aprire un confronto serrato sulla fase che stiamo attraversando, dall'altro, individuare opportunità e formulare soluzioni concrete da condividere e proporre a tutti stakeholder. Domani si tireranno le fila dei dibattiti che si sono concentrati su quattro macroaree tematiche: competenze e capitale umano; finanza e crescita; nuova impresa tra digitale e fisico; sostenibilità e transizione green.

L'appuntamento con le Assise arriva dopo due anni di pandemia e in coincidenza con il conflitto in Ucraina, "eventi che hanno prodotto e stanno ancora producendo forti impatti sul tessuto economico italiano mettendo a dura prova la capacità di resilienza e innovazione delle nostre imprese", evidenziano gli imprenditori coinvolti spiegando che questo percorso è stato fatto con l'obiettivo di "definire un'agenda di proposte per il rafforzamento delle piccole imprese, asse portante del sistema produttivo italiano, affinché possano affrontare con successo le transizioni necessarie a rimanere competitive e i cambiamenti imposti dalla congiuntura attuale". Domani le Assise al Teatro Kursaal Santalucia di Bari: Giovanni Baroni presenterà le proposte della Piccola Industria: è atteso anche il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: per le imprese il tema 'competenze e capitale umano' è tra le priorità. Al presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono affidate le conclusioni.

