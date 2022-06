Caldo:Francia,boom consumi elettrici,Parigi ricorre a import

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - Aumento dei consumi elettrici in Francia a causa della forte ondata di calore che interessa il Paese mentre le autorità si trovano costrette ad importare energia per l'insufficiente disponibilità del parco nucleare.

"Il consumo aumenta", ha riferito all'agenzia France Presse un portavoce della rete ad alta tensione RTE, parlando di un "effetto ventilatori ed aria condizionata". Appena un grado al di sopra delle medie stagionali si traduce in un aumento dei consumi elettrici di circa 700 MW quando fa caldo, ha precisato la fonte, aggiungendo che. la Francia ha raggiunto una punta di consumo di 55,110 GW verso le 12:45 di oggi contro i 52 GW di giovedì scorso.

Dodici dipartimenti del sud-ovest del Paese sono stati piazzati oggi in ''allerta rossa calore" mentre 25 posti sono posti in vigilanza "arancione". Intanto, nell'Ile-de-France, la regione di Parigi dove il gran caldo è atteso da domani, il prefetto di polizia Didier Lallement chiede agli automobilisti di ridurre di 10 km/h la velocità massima dei loro veicoli per contrastare l'inquinamento, con emissioni di di Co2 oltre la soglia di allerta. Una misura in vigore da domani venerdì.

