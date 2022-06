Avviso pubblico Inail di Trento per accertamenti diagnostici

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - L'Inail ha pubblicato un avviso pubblico in vista di nuove convenzioni, senza carattere di esclusività, per l'erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali a favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a sorveglianza sanitaria in carico alla direzione provinciale di Trento. L'avviso - informa l'ente - si rivolge alle strutture pubbliche e private, autorizzate e accreditate dalla Provincia autonoma di Trento, del territorio provinciale. Il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse tramite Pec è fissato alla data del 26 agosto 2022. (ANSA).