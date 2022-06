Autotrasporto: Anita, riconosciuto credito d'imposta imprese

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il Gabinetto del Mims ha incontrato oggi le associazioni dell'autotrasporto per informarle sui tempi e le attività poste in essere per l'erogazione dei contributi, riconosciuti al settore sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di Gasolio, LNG e AdBlue. Lo rende noto ANITA, l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici. "Il Ministero ha annunciato che sono state definite le procedure per l'utilizzo dei crediti d'imposta, in accordo con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, così da permettere da subito al MIMS di inviare a Bruxelles la documentazione per l'avvio della notifica relativa agli Aiuti di Stato, all'interno del quadro temporaneo di aiuti a sostegno delle imprese istituito dall'Europa a seguito della guerra in Ucraina", riferisce l'Associazione.

Nello specifico, per i crediti d'imposta su Gasolio e AdBlue verrà utilizzata la misura, prevista nel quadro di aiuti, che fissa in 400.000 euro il tetto di aiuti concedibili a tutte le imprese dell'autotrasporto, mentre per le imprese che dovessero superare tale importo il Ministero" presenterà una notifica individuale" in modo da poter permettere loro di compensare la parte eccedente a fronte dell'intero credito maturato, spiega la nota di ANITA.

"Siamo soddisfatti dell'esito della riunione di oggi e riconosciamo al Ministero l'ottimo lavoro svolto per garantire alle imprese più piccole una procedura veloce di erogazione dei contributi ed alle imprese con parco automezzi più grande una procedura che garantisca le stesse pari condizioni. - ha dichiarato il Presidente di ANITA Thomas Baumgartner - Ci auguriamo adesso che le tempistiche per il riconoscimento del credito siano brevi come promesso e che l'iter procedurale sia tecnicamente funzionale." (ANSA).