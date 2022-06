Auto: Cna Lombardia, a rischio 20mila lavoratori

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - In Lombardia "sono 30 mila le imprese che operano nella filiera auto, con circa 100.000 mila addetti, di cui 70.000 che lavorano in micro-piccole imprese.

Bloccare l'evoluzione tecnologica di ogni propulsore, consentendo la vendita delle sole auto elettriche, significherebbe mettere a rischio oltre 20mila posti di lavoro nella sola Lombardia". A lanciare l'allarme è Cna Lombardia, l'associazione di categoria che rappresenta le micro e piccole imprese della Regione, "fortemente preoccupata" per i provvedimenti votati dal Parlamento europeo per la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2035 e il raggiungimento della neutralità climatica.

"Una chiusura concettuale improponibile ai giorni nostri in quanto, oltre a mettere in ginocchio tutta la filiera della componentistica - ha commentato il presidente regionale della categoria Meccatronici, Luciano Castellin - blocca, di fatto, lo sviluppo di sistemi basati su biocarburanti immediatamente disponibili".

Il timore di Cna è che i regolamenti 'Fit for 55' "possano acuire la crisi di competitività del comparto delle micro e piccole imprese - ha aggiunto - colpendo settori già in grande difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia, della crescita dei costi delle materie prime e della crisi di approvvigionamento dei semiconduttori". (ANSA).