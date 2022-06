ANSA/Pmi di Confindustria, ultima chiamata alla politica

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Dalle imprese "una vera ultima chiamata ad una politica eccessivamente distratta". Giovanni Baroni, il presidente della Piccola Industria di Confindustria, tessuto vivo del sistema imprenditoriale italiano (in via dell'Astronomia rappresenta oltre il 90% delle associate), domani a Bari illustrerà "i pensieri, i timori" e soprattutto "le proposte all'unisono" degli imprenditori, la sintesi - spiega, in una intervista all'ANSA - di un "percorso di ascolto" nelle imprese, sul territorio. Alla politica gli imprenditori chiedono "un bagno di realtà"; sottolineano la distanza dall'esperienza delle imprese delle tematiche oggi al centro del dibattito politico, proposte "troppo spesso strumentalizzate per fini elettorali", per una "guerra delle bandierine, come dice Carlo Bonomi ". Così avverte: "In un clima elettorale oggi ci è finito prima di tutto il nostro Governo" ma con la guerra e la crisi dell'energia "non possiamo vivacchiare" fino al voto. "Tra un anno si andrà alle elezioni, se Governo e Parlamento riusciranno a tenere conto delle nostre proposte, facendole diventare agenda politica, potremo superare questa fase, altrimenti rischiamo di cadere in un immobilismo che può essere fatale per l'economia e l'industria italiana".

L'appuntamento con le Assise della Piccola Industria a Bari conclude una road map di nove tappe partita il 7 aprile da Cagliari, poi Catania, Bologna, Torino, Milano, Vicenza, Napoli, Pisa, e chiusa il 3 maggio a Pescara. "Abbiamo incontrato più di mille imprenditori". Il clima? "Problemi diversi ma un filo comune: la consapevolezza di una grande fragilità. Ma non sono scoraggiati: c'è dignità, grande coraggio, forte voglia di fare impresa, investire. Ma è chiaro che hanno bisogno di un aiuto".

La Piccola Industria approfondirà domani un ampio ventaglio di temi, con riflessioni e proposte articolate. La prima? Una idea che possa avere una risposta concreta immediata? "La nostra è una proposta per la crescita": strumenti come i prestiti garantiti varati per far fronte all'emergenza liquidità con la crisi Covid ma "finalizzati a investimenti per le transizioni digitale, energetica, ambientale. Avrebbe un effetto incredibile perchè offrirebbe una prospettiva. E' la mancanza di prospettiva che oggi blocca qualsiasi cosa".

L'allarme energia? "E' stata fatta una politica energetica demenziale negli ultimi venti anni: abbiamo sacrificato competenze e risorse ed oggi sostanzialmente non si fa nulla per andare a rimettere in funzione riserve che già abbiamo. Va benissimo andare in Israele o in Algeria, fare accordi, ma ci ricordiamo che il gas ce l'abbiamo? O lasciamo che (nell'Adriatico) i croati se lo prendano tutto per poi magari anche rivendercelo? C'è grande miopia. Perchè? Per non toccare un pezzo dell'elettorato?".

Salari, costo del lavoro, cuneo? "L'inflazione è allucinante, è chiaro che c'è un problema ma il dibattito può essere quello di entrare in una spirale prezzi-salari? O forse il vero tema è quello della crescita? Con questa inflazione siamo tutti i più poveri: sono più poveri i lavoratori ma sono più povere anche le imprese".

Il salario minimo? "Non è un tema di Confindustria, con la contrattazione nazionale i nostri salari sono al di sopra".

(ANSA).