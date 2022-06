++ Pmi Confindustria, ultima chiamata ad una politica distratta

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Dalle imprese "una vera ultima chiamata ad una politica che vediamo eccessivamente distratta".

Il presidente della Piccola Industria, il 90% delle associate a Confindustria, Giovanni Baroni, riassume in una intervista all'ANSA il senso delle Assise di domani, a Bari, per una sintesi dopo un "percorso di ascolto" degli imprenditori con nove tappe sul territorio. Chiedono "un bagno di realtà", sottolineano la distanza delle proposte politiche "strumentalizzate per fini elettorali", e avvertono: con la guerra e la crisi dell'energia "non possiamo vivacchiare" fino alle elezioni con un Governo che "è già in clima elettorale".

(ANSA).