++ Fisco: Ungheria pone il veto sulla minimum tax in Ue ++

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - L'Ungheria ha indicato la sua volontà di porre il veto sull'adozione della minimum tax per le multinazionali al 15% in Ue. Lo annunciano fonti diplomatiche europee alla vigilia dell'Ecofin.

Budapest ha espresso una posizione contraria netta e, spiegano le fonti, al momento non sembrano esserci prospettive per un accordo dell'ultimo minuto domani a Lussemburgo.

La contrarietà di Budapest è subentrata subito dopo che la Polonia - che fin qui si era opposta alla minimum tax - aveva annunciato di togliere il suo veto, complice anche l'ok appena incassato al suo Pnrr.

Per l'approvazione finale è necessaria l'unanimità tra i Paesi membri. (ANSA).