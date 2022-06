Welfare: Treu, serve riordino dei Fondi sanitari integrativi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Occorre mettere in ordine l'insieme della normativa" sui Fondi sanitari integrativi, ma "prima di fare un intervento bisogna avere una mappa precisa delle prestazioni e degli Enti, che non abbiamo". Parola del presidente del Cnel, Tiziano Treu, ascoltato in questi minuti nella Commissione bicamerale di vigilanza sugli Enti di previdenza, evidenziando come ciò sia "uno degli effetti della disorganicità della normativa e degli Enti che se ne occupano".

