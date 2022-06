Welfare: Nannicini (Pd), va rivisto il sistema dei Patronati

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - La Commissione di Controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha approvato oggi all'unanimità la relazione sulla riforma dei Patronati. Il relatore e presidente della Bicamerale, il senatore Tommaso Nannicini (Pd), esprime "grande soddisfazione" per il via libera al testo. "La discussione che abbiamo fatto oggi in Commissione ha affermato l'importanza del ruolo dei Patronati come presidio del territorio ed esempio virtuoso di welfare di prossimità a servizio delle cittadine e dei cittadini. A più di 20 anni dall'approvazione della nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale - afferma Nannicini - è importante una revisione del sistema dei Patronati, promuovendone una valorizzazione e una modernizzazione che punti ad efficienza, semplificazione e qualità per i fruitori finali e per tutti gli attori coinvolti". (ANSA).