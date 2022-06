Welfare: Inca-Cgil, pronti al confronto su riforma patronati

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'approvazione della relazione della Commissione di controllo degli enti previdenziali "disvela uno spaccato sull'attività dei patronati, scevro di quella dose di demagogia, che spesso ha caratterizzato campagne di disinformazione da parte soprattutto di chi vuole trasformare il sistema di welfare in un mercato libero dei diritti, fondato sulla prova dei mezzi, escludendo i più deboli e i più bisognosi". Lo afferma il presidente dell'Inca Cgil, Michele Pagliaro, sottolineando che i patronati che hanno "una lunga esperienza alle spalle sono pronti ad un confronto franco".

Durante la pandemia, "hanno svolto un ruolo quasi di supplenza della Pubblica amministrazione. I patronati sono stati l'unico presidio di prossimità che ha garantito, senza soluzione di continuità, l'accesso al welfare sviluppando una capacità inedita per stare più vicino alla popolazione. Forti dell'esperienza acquisita e considerando positiva la volontà di giungere ad una riforma della legge 152/2001, alla politica chiediamo soprattutto coerenza nell'intento di rappresentare i bisogni della popolazione e di contribuire a ridisegnare il ruolo" di questi istituti.

"Si approfitti delle risorse del Pnrr destinate alla transizione al digitale - prosegue - per rendere più efficiente la rete dei patronati, mettendoli in condizione di poter rafforzare la loro capacità di rappresentare e di rendere effettivamente esigibile ogni diritto che il legislatore adotta nell'esercizio del suo potere. Siamo consapevoli che per raggiungere questo obiettivo, c'è necessità di un confronto franco che guardi al merito dei problemi da affrontare e non a posizioni pregiudiziali che nel passato hanno penalizzato i patronati seri". (ANSA).