Sace: con Bnp, 375 mln dollari per export ferro da Brasile

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Numerose imprese italiane saranno coinvolte nell'incremento della capacità produttiva del Gruppo Csn (Companhia Siderúrgica Nacional), il secondo esportatore di ferro del Brasile, con il finanziamento garantito da Sace di 375 milioni di dollari erogato da un pool di banche guidato da Bnp Paribas, in qualità di Agent, Bookrunner e Assicurato, e composto dai Mandated Lead Arranger Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis Corporate & Investment Banking through its New York Branch e Société Générale Milan Branch.

Con l'intervento, si legge in una nota Sace fa da apripista all'export italiano in mercati ad alto potenziale per il Made in Italy facilitando l'assegnazione di contratti a esportatori italiani. Il programma prevede l'organizzazione di incontri di business matching tra pmi italiane interessate ad accreditarsi come fornitori e i procurement team delle controparti estere beneficiarie delle linee di finanziamento. È previsto il potenziale coinvolgimento di 453 imprese italiane, soprattutto pmi, interessate ai settori in cui opera il Gruppo CSN.

Il finanziamento contribuisce allo sviluppo del piano di investimenti del Gruppo CSN nell'arco del quinquennio 2021-2025 che prevede la realizzazione di un nuovo sito produttivo a Congonhas City nello stato di Minas Gerais, progetti di espansione industriale di impianti produttivi esistenti e l'implementazione di tecnologia per l'incremento il recupero di materiale di scarto, con l'obiettivo di incrementare il valore delle importazioni dall'Italia.

Il Gruppo CSN, possiede una capacità produttiva di 5,6 milioni di tonnellate all'anno di acciaio grezzo. (ANSA).