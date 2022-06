Pernigotti: sindacati, ispettori Mise a Novi per verifica cigs

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 GIU - Ispettori del Mise sono stati alla Pernigotti di Novi Ligure per verificare la gestione della cassa integrazione per ristrutturazione. Lo riferiscono i sindacati. "Con noi non hanno parlato - dice Piero Frescucci (rsu Uila Uil) - ma hanno incontrato 3 dirigenti. Aspettiamo la convocazione per l'incontro a Roma, in vista della scadenza, il 30 giugno, degli ammortizzatori sociali. Credo non ci sarà risoluzione definitiva ma solo transizione, considerando che la proprietà cambia idea da una volta all'altra: prima vende, poi non vende più e così via". (ANSA).