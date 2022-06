Legacoop incontra delegazione El Salvador, focus su lavoratori

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Verificare l'opportunità di impiegare lavoratori di El Salvador nelle cooperative aderenti a Legacoop, in particolare nel settore agricolo, in relazione alle previsioni contenute nel testo del prossimo decreto flussi.

Questo, in sintesi, l'obiettivo dell'incontro a Roma, presso la sede nazionale di Legacoop, tra una delegazione di El Salvador guidata dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale Oscar Rolando Castro ed una delegazione di Legacoop guidata dal presidente Mauro Lusetti.

Lusetti, ribadendo la disponibilità dell'associazione alla collaborazione con El Salvador, ha sottolineato che da una verifica con le cooperative aderenti, le opportunità principali di impiego fanno riferimento al lavoro stagionale in agricoltura, all'autotrasporto, al turistico-alberghiero, all'ambito sanitario e socio-assistenziale. Per questi ultimi settori, Lusetti ha evidenziato la necessità che i governi di El Salvador e Italia definiscano le procedure per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio richiesti per esercitare queste attività professionali. Un tema specifico, poi, riguarda il lavoro stagionale in agricoltura, ovvero la necessità di una programmazione della domanda di occupazione realizzata in anticipo, viene sottolineato, rispetto ad attività che si svolgono nei mesi estivi. (ANSA).