Landini, a Governo chiediamo riforma fisco e lotta evasione

(ANSA) - CASTIGLIONCELLO (LIVORNO), 15 GIU - "Al governo chiediamo una vera riforma fiscale, chiediamo una vera lotta all'evasione fiscale, e chiediamo anche di cambiare leggi sbagliate sulla precarietà". Lo ha detto Maurizio Landini segretario generale della Cgil, intervenendo oggi a Castiglioncello (Livorno) a margine dell'assemblea dei delegati del sindacato della provincia di Livorno.

"Bisogna che l'ingresso al lavoro - ha proseguito Landini - sia fondato su un rapporto di lavoro stabile, fondato sulla formazione, e allo stesso tempo poniamo il tema di fare una legge sulla rappresentanza in modo da fisare non solo il salario minimo previsto dai contratti, ma che tutte le persone che lavorano anche le partite Iva abbiano i diritti comuni: parliamo di ferie, malattia, infortuni perché quello che dobbiamo evitare e sconfiggere è quella situazione attuale che vede le persone in competizione tra di loro semplicemente perché devono lavorare.

Questo è sbagliato e noi lo vogliamo cambiare". (ANSA).