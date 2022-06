Istat:Ruffino, dato povertà allarme. Si lavori per soluzione

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "E' allarmante il dato Istat sulla poverta' assoluta in Italia. Da quasi due anni non migliora la condizione di 5,6 milioni di italiani e ora, con i rincari di energia e generi alimentari causati dal conflitto in Ucraina, sicuramente il numero delle persone indigenti, soprattutto tra le famiglie numerose e gli anziani, continuera' a crescere. Il governo Draghi intervenga immediatamente adottando misure d'urgenza aumentando gli stipendi e le pensioni sociali, calmierando le bollette energetiche e tagliando il cuneo fiscale. Il Parlamento rimanga a lavoro ad oltranza, anche ad agosto, fino a che questi provvedimenti non saranno approvati.

Dobbiamo uscire tutti indenni da questa crisi economica che sta investendo il mondo". Lo afferma la deputata di Azione, Daniela Ruffino. (ANSA).