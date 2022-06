Inps: Rojc (Pd), interrogazione a Governo su organico Udine

(ANSA) - TRIESTE, 15 GIU - "Ho portato all'attenzione del Governo la situazione degli organici delle sedi Inps della provincia di Udine, raccogliendo l'allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali. Con un'interrogazione al ministro del Lavoro ho chiesto come intenda far fronte al mancato turn over dei lavoratori, al fine di gestire, in modo efficace e puntuale, tutte le prestazioni di maggiore impatto per gli utenti. E' necessario intervenire per garantire la sostituzione del personale in quiescenza, per sostenere i carichi di lavoro e dare certezza di continuità ai servizi per i cittadini". Lo rende noto la senatrice Tatjana Rojc (Pd), che ieri ha depositato un'interrogazione al ministro del Lavoro Andrea Orlando, denunciando - si legge in una nota - il forte sbilanciamento tra uscite e nuove assunzioni, pari a 55 contro 8, nelle sedi Inps della provincia di Udine.

"La progressiva diminuzione di organico riguarda tutte le sedi provinciali della Regione e di questo passo - aggiunge la senatrice - rischia di declassare ancora il rango delle nostre sedi fino a perdere l'identità regionale per essere assorbiti dalle regioni più grandi". (ANSA).