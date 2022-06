India, Rahul Gandhi 3° giorno interrogatorio Agenzia Fisco

(ANSA) - NEW DELHI, 15 GIU - Terzo giorno di interrogatorio per Rahul Gandhi nella sede centrale dell'ED, l'Agenzia indiana delle Entrate, a Delhi. Anche oggi il leader del partito del Congresso si è presentato accompagnato dalla sorella Priyanka, dagli uomini della sua scorta, oltre a decine di esponenti del partito.

Come riporta il quotidiano The Hindu, un ampio contingente di polizia e di agenti paramilitari circondava la sede dell'agenzia federale, area nella quale le autorità hanno imposto il coprifuoco.

Da lunedì Rahul Gandhi ha già trascorso quasi 21 ore negli uffici dell'ED, rilasciando dichiarazioni sulle accuse di fondi neri, legate al quotidiano National Herald.

Secondo fonti citate dal quotidiano i chiarimenti richiesti riguardano presunte irregolarità fiscali nella gestione operativa del quotidiano e un prestito accordato dal partito alla società Associated Journals Limited. Centinaia di leader del partito del Congresso e di militanti continuano a protestare a Delhi definendo la convocazione un "palese uso strumentale da parte dell'agenzia investigativa". L'Agenzia aveva convocato anche Sonja Ganhi, che non si è potuta presentare perché in ospedale dalla settimana scorsa, positiva al Covid. (ANSA).