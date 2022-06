Imprese: Assilea, cinque progetti a sostegno delle pmi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Rriforma delle regole di Basilea3+, per l'accesso al credito delle pmi; nuovi strumenti per la finanza sostenibile, per cogliere le opportunità della transizione energetica attraverso l'utilizzo dello strumento del leasing; monitoraggio Pnrr, l'acceleratore per l'analisi della normativa e la consultazione dei bandi; GreenLease, per l'indipendenza energetica delle Pmi; Leasing Score Prediction, il modello avanzato per applicare il machine learning nell'ambito dei processi di erogazione e monitoraggio del credito. Sono i cinque progetti di sistema per affrontare la congiuntura internazionale e sostenere la crescita economica presentati da Assilea - Associazione italiana leasing. "Siamo da sempre in campo a sostegno delle imprese italiane, che ricordo per oltre il 70% scelgono il leasing come mezzo di accesso al credito alle imprese della Nuova Sabatini - ha dichiarato Carlo Mescieri, presidente di Assilea -. Oggi vogliamo spostare l'asticella più in alto, con questi cinque progetti al fine di continuare a sostenere la ripresa in un'ottica di sistema". (ANSA).