Governo: Cdm alle 11.30 anche su semplificazioni fisco

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il consiglio dei ministri è convocato per le 11.30, a Palazzo Chigi. In base a quanto si apprende, all'ordine del giorno c'è il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, il decreto legge che contiene disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, e che tratta anche di grandi eventi, e il decreto legislativo con modifiche al codice di impresa e dell'insolvenza (ANSA).