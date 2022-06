Governo: Cdm alle 11.30 anche su semplificazioni fisco (2)

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il Consiglio dei ministri - si legge nella nota di palazzo Chigi - è convocato in data odierna, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: - DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE); - DECRETO LEGGE: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (PRESIDENZA - INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE); - DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA - GIUSTIZIA); - LEGGI REGIONALI; (ANSA).