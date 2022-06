Gas: Eni, impegnati per aumento import da vari paesi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Eni "è impegnata in diversi Paesi in cui opera a concordare ogni possibile quantità addizionale di gas o Gnl che possa contribuire alla sicurezza energetica italiana ed europea". Lo precisa il gruppo energetico dopo notizie diffuse dall'agenzia Bloomberg secondo cui Eni sarebbe in trattative per incrementare acquisti di gas dall'Egitto ricordando che il colosso petrolifero italiano ha già un accordo con la società energetica statale egiziana Egas per aumentare i flussi di gas naturale liquefatto all'Europa di 3 miliardi di metri cubi all'anno. Il nuovo accordo, secondo l'agenzia statunitense, vedrebbe Eni e l'Egitto aumentare la capacità di esportazione all'Italia oltre quel livello entro i prossimi due anni. (ANSA).