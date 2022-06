Fisco:Durigon (Lega), bene differenziazione regimi sanzionatori

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La differenziazione dei regimi sanzionatori all'interno della delega fiscale, votata dalla commissione Finanze della Camera, finalmente opera l'opportuno distinguo tra chi è un evasore, che con dolo sceglie di non pagare i tributi al fisco, e chi invece si trova a non pagare tasse per errore o per problemi temporanei. Una soluzione di buon senso. Ora, il passaggio successivo deve essere quello della pace fiscale: cittadini e imprese escono da due anni durissimi di pandemia. La guerra in Ucraina, le recenti decisioni della BCE stanno frenando l'auspicata ripresa economica. Serve responsabilità e tutela delle leve economiche, procedendo con la rottamazione delle cartelle e la rateizzazione dei debiti pregressi". Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile del dipartimento Lavoro, Claudio Durigon. (ANSA).