Fisco: Ungaro (Iv), delega migliorata con riduzione carico

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Grande soddisfazione per l'approvazione oggi in Commissione Finanze della delega fiscale dopo un lungo percorso iniziato nel dicembre 2020, un lungo processo in cui il Parlamento ha svolto un ruolo centrale. Un grande lavoro che ha permesso di migliorare la delega emanata dal governo con chiare indicazioni in merito alla riduzione del carico fiscale, a partire dal pieno superamento dell'IRAP - iniziando dalle società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti come indicato da un emendamento approvato ieri sera fortemente voluto da Italia Viva - introducendo il principio di proporzionalità per le sanzioni amministrative, e importanti indicazioni per la semplificazione, dall'interoperabilità delle banche dati alla mensilizzazione degli acconti per gli autonomi fino al rimborso diretto delle detrazioni, in modo da includere anche gli incapienti". Lo dichiara il deputato Massimo Ungaro, capogruppo di Italia viva in Commissione Finanze alla Camera alla fine dei lavori sulla delega fiscale. (ANSA).