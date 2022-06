Fisco: Marattin (Iv), la delega è migliorata, ora i decreti

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "C'è soddisfazione, è stato un lavoro collettivo fatto come si deve. Il disegno di legge delega è migliorato rispetto a quando è stato approvato in Consiglio dei ministri". È il commento del presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), al via libera votato in commissione alla delega fiscale, che da lunedì sarà discussa in Aula a Montecitorio.

"Si conclude un cammino di un anno e mezzo iniziato con l'indagine conoscitiva del Parlamento", ha aggiunto Marattin che, in veste di relatore del provvedimento, al termine della seduta della commissione oggi ha "ringraziato tutti quelli che hanno permesso questo risultato". "Quella di oggi - ha chiarito il deputato di Iv - è però solo una prima tappa. Finché l'ultimo decreto attuativo non sarà in gazzetta ufficiale, la riforma non ci sarà è non cambierà nulla per i cittadini. I decreti vanno approvati entro la legislatura". (ANSA).