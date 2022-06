Fisco: Lega, bene chiarezza in delega, ora pace fiscale

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Stop a milioni di cartelle che stanno mettendo in difficoltà famiglie e imprese. Finalmente, con l'approvazione della delega per la riforma fiscale in Commissione finanze alla Camera, si distinguono i regimi sanzionatori tra chi commette errori formali senza evasione d'imposta, chi non può essere colpevolizzato se non è riuscito a pagare le tasse debitamente dichiarate per problemi temporanei e chi invece evade. Allo stesso modo, ora occorre la pace fiscale: con una lunga rottamazione degli anni antecedenti al 2018 e dal 2018 al 2021, la rateizzazione di tutti debiti per avvisi bonari e altre richieste di pagamento che non si è riusciti a pagare per la crisi sanitaria e l'attuale crisi economica". Così i deputati della Lega Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio e responsabile del dipartimento Attività Produttive del partito, e Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità Fisco del partito. (ANSA).