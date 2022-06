Fisco: Giacomoni (Fi), tasse su casa e risparmi non aumenteranno

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Caro Presidente Marattin, noi di Forza Italia oggi siamo felici di mandarcela… ovviamente in Aula, con un pieno mandato da relatore". Così Sestino Giacomoni di Forza Italia intervenendo poco fa in Commissione Finanze sulla delega fiscale. "Lei avrebbe preferito tempi più veloci, ma come ha visto il tempo trascorso è servito a trovare un accordo e soprattutto è servito ad assicurare che le tasse sulla casa e sui risparmi non aumenteranno, mentre tutte le altre verranno ridotte e semplificate. Quindi - ha precisato Giacomoni - con questa delega inizia il percorso per arrivare al meno tasse per tutti ed è per questo che noi di FI votiamo convinti a favore del mandato a lei come relatore. La politica è l'arte del compromesso, ma, come diceva Milton Freedman, il compromesso si può fare sui dettagli, ma non sui principi ed è per questo che noi di Forza Italia ci siamo battuti per evitare che con la riforma del catasto aumentassero le case sulla casa, al tempo stesso, però, riconosciamo che questa delega è un buon inizio e dico ai colleghi di FDI, che il centro destra vinte le elezioni, tra pochi mesi, potrà poi raggiungere l'obiettivo di ridurre le tasse per tutti", ha concluso Giacomoni. (ANSA).