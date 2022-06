Fisco: Fragomeli (Pd), meno tasse per i redditi medio-bassi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La delega fiscale ha superato gli ultimi scogli alla Camera, come Pd esprimiamo la nostra soddisfazione". Così il capogruppo del Pd in commissione Finanze Gian Mario Fragomeli, dopo la decisione della commissione di dare il mandato al relatore.

"È stato un percorso difficile, durato 18 mesi e con ben 61 audizioni, con momenti anche conflittuali all'interno della maggioranza - ha aggiunto Fragomeli - ma il Pd ha sempre lavorato per promuovere una riforma fiscale significativa per la crescita del paese, dopo le pesanti ripercussioni a seguito della pandemia. La nostra soddisfazione per una riforma che non si limita a una mappatura degli immobili ma all'introduzione di una serie di principi fondamentali tra i quali la riduzione delle aliquote fiscali, innanzitutto per i redditi medio bassi e cioè per le persone che più vivono in difficoltà".

"Inoltre - ha concluso Fragomeli - abbiamo visto approvare i nostri emendamenti sul federalismo fiscale che prevedono maggiori compartecipazioni fiscali per le regioni e gli enti locali che in questi anni sono stati in prima linea nel sostenere le famiglie e le imprese in difficoltà". (ANSA).