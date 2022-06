Fisco: Cancelleri, bene armonizzazione tasse sul risparmio

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Plusvalenze e minusvalenze su titoli o dividendi rientreranno nella stessa categoria fiscale dei redditi da capitale. Abbiamo lavorato con grande determinazione in commissione Finanze per ottenere questo importante risultato.

Armonizziamo progressivamente i regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Ci poniamo l'obiettivo di ridurre gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta, in un'ottica di neutralità fiscale. Si tratta dell'ennesimo risultato raggiunto dal M5S in questa legge Delega." Lo dichiara Azzurra Cancelleri, deputata M5S in commissione Finanze. (ANSA).