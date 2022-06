Fisco: Angiola (Azione), impatto ambientale entra in delega

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, dovrà tenere conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti e la promozione dello sviluppo sostenibile". Lo afferma in una nota il deputato di Azione e componente della commissione finanze Nunzio Angiola, sottolineando la portata di un suo emendamento alla delega fiscale, riformulato dal governo e approvato ieri in commissione.

Per Azione, spiega, è "un passo avanti" perché "nei prossimi anni occorre scongiurare il rischio di trovarsi con un sistema impositivo che non copra a sufficienza le esigenze di cassa statali, mentre è indispensabile che la progressiva erosione di base imponibile derivante dal passaggio da un uso massiccio di prodotti fossili climalteranti all'uso di energia sostenibile (attualmente in gran parte non soggetta ad accisa) possa essere in qualche modo coperta con altre risorse o con il progressivo spostamento della tassazione verso queste diverse fonti energetiche. Ogni decisione non potrà che essere fatta in stretto coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (Pniec)".

Angiola aggiunge con con un altro suo emendamento "è stato introdotto nella legge delega un nuovo principio direttivo, ossia quello di "evitare rinvii superflui assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n.

212". Una misura, aggiunge, importante perché "è una priorità migliorare la fruibilità e la comprensibilità della normativa tributaria sia agli "addetti ai lavori" che a tutti i contribuenti. Non può esserci un sistema equo, se le norme non sono chiare e facilmente conoscibili".

Infine con un altro emendamento di Angiola "vengono istituzionalizzati i monitoraggi periodici della legislazione codificata", come dichiara il deputato, spiegando che la misura "va nella direzione della formalizzazione di un controllo di qualità sulle norme tributarie, attraverso la verifica della loro chiarezza, coerenza logica e non contraddittorietà".

(ANSA).