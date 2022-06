Fisco: Alternativa,c.destra cede a ricatto Draghi su catasto

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Alla fine il centrodestra ha ceduto al ricatto di Draghi sul catasto e pur di tenere in piedi questo Governo ha scelto di votare una riforma contestata fino al giorno prima. A poco servono gli escamotage linguistici usati per riscrivere il testo e celare dietro delle foglie di fico quella che è a tutti gli effetti una 'bomba fiscale' che veleggia sopra le case degli italiani, pronta a esplodere da un momento all'altro". Lo affermano in una nota i deputati di Alternativa.

"Le raccomandazioni del 2019 della Commissione Europea non lasciano spazio a dubbi e vanno nella direzione chiara di un aumento delle tasse sulle case che adesso, grazie a questa riforma, saranno facilmente applicabili. Alternativa con il voto contrario del nostro Alvise Maniero si è opposta con coerenza in commissione Finanze a una riforma che, qualora il fine non fosse quello di rivedere la tassazione sulla casa, non avrebbe ragion d'essere. Gli italiani hanno già capito quali forze politiche agiscono coerentemente con quanto affermano e quali, al contrario, si destreggiano goffamente tra un voto di fiducia al 'draghistan' e le sacrosante richieste di un elettorato non più rappresentato da chi ha tradito ogni promessa e principio", concludono i deputati. (ANSA).